【24.0㎝】モード エ ジャコモ ローウェッジレースアップシューズ

ご覧いただきましてありがとうございますモードエジャコモディッシィMODEETJACOMODICI【軽量】ローウェッジレースアップシューズ◇カラー ライトグレーコンビ◇サイズ 24.0㎝◇高さ 3.5㎝◇表素材 本革参考価格¥23,000軽くソフトな履き心地です。一見フラットに見えますが、ウェッジソールになっているので、歩きやすいです。カジュアルにはもちろん、ジャケットスタイルにもマッチします。◇状態室内で試し履きのみ、大変綺麗な状態です ◇コメント不要、即購入OKです即日発送いたします※他サイトにも出品しておりますので、予告なく削除する場合があります。ご了承くださいませ。商品番号：MO902BW13101ブランド商品番号：DITW22077紐靴 エレガントシューズ 日本製



モード エ ジャコモ ディッシィ MODE ET JACOMO DICI 【軽量】ローウェッジレースアップシューズ （ブラックエナメル）



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