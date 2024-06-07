ケイトスペード　 2wayバッグ 　ショルダー　ハンドバッグ

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素材...ナイロンカラー...ブルー種類...ミニショルダーバッグとてもキレイな水色で可愛いバックです。表面生地のプクプク感が素敵です。プレゼントで頂いたのですが私には可愛すぎて～一度もデビュー出来ずにいます。横幅：上部23cm/下部15cm高さ：19cmマチ：6cmハンドル：20cmショルダー：108cm~125cm重さ：370g【仕様】間口：ファスナー開閉内部：オープンポケット×1カード入れ×3ショルダー：取り外し可能、長さ調節可能●二つ折り財布が入りますお値下げは2度しましたのでもうこれ以上は考えておりませんのでよろしくお願いします。