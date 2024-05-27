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イエナ2022SS リネンノースリーブスキッパーシャツ　ブラック
商品番号 K83088657569
商品名

イエナ2022SS リネンノースリーブスキッパーシャツ　ブラック
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENAイエナリネンノースリーブスキッパーシャツ※2022年SSのものですイエナのリネンシャツになります。リネンならではの風合いが涼し気なブラウス。程よい開き感のVネックで一枚で気兼ねなく着れるのがポイント、リネンはフランス産の原料から最もグレードの高い繊維だけを使用。少し太めの糸を使用することで光沢を抑え、カジュアルな雰囲気に仕上げました。エアタンブラーで柔らかい風合いに仕上げているのも特徴です。デニムやワイドパンツと合わせてカジュアルに、テーパードパンツと合わせてきれいめにも着れるので、デイリーからオフィスシーンまで幅広く活躍してくれます。定価￥13200カラー　ブラック数回使用＊麻素材の特性上、最初から表面にネップやスラブの糸ムラがありますコンパクトに畳んで発送のためシワ必ずつきます神経質な方購入お控えください宜しくお願い致します#ジャーナルスタンダード#フレームワーク#スピックアンドスパン#ドゥーズィエムクラス#イエナ#アーバンリサーチ#アーバンリサーチドアーズ#23区#組曲#ジャーナルスタンダードレリューム#ユナイテッドアローズ#グリーンレーベル#レディース#リネンカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate793748.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming641592.html
http://narcologia.ru/goods/providence12594.html
イエナ2022SS リネンノースリーブスキッパーシャツ　ブラック
リネンノースリーブスキッパーシャツ（シャツ／ブラウス）｜IENA ...
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