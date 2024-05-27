イエナ2022SS リネンノースリーブスキッパーシャツ　ブラック



リネンノースリーブスキッパーシャツ（シャツ／ブラウス）｜IENA ...



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IENAイエナリネンノースリーブスキッパーシャツ※2022年SSのものですイエナのリネンシャツになります。リネンならではの風合いが涼し気なブラウス。程よい開き感のVネックで一枚で気兼ねなく着れるのがポイント、リネンはフランス産の原料から最もグレードの高い繊維だけを使用。少し太めの糸を使用することで光沢を抑え、カジュアルな雰囲気に仕上げました。エアタンブラーで柔らかい風合いに仕上げているのも特徴です。デニムやワイドパンツと合わせてカジュアルに、テーパードパンツと合わせてきれいめにも着れるので、デイリーからオフィスシーンまで幅広く活躍してくれます。定価￥13200カラー ブラック数回使用＊麻素材の特性上、最初から表面にネップやスラブの糸ムラがありますコンパクトに畳んで発送のためシワ必ずつきます神経質な方購入お控えください宜しくお願い致します#ジャーナルスタンダード#フレームワーク#スピックアンドスパン#ドゥーズィエムクラス#イエナ#アーバンリサーチ#アーバンリサーチドアーズ#23区#組曲#ジャーナルスタンダードレリューム#ユナイテッドアローズ#グリーンレーベル#レディース#リネンカラー···ブラック