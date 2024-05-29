《ANAYI》アナイ　フリルレース　トップス

《ANAYI》アナイてれてれ素材の上に全体的にお花フラワーリーフモチーフのレースがデザインされた素敵なオシャレなトップスです。胸元には長めのリボンがあり、お好みの長さで結び方を調整しながら可愛く着こなすことができます。ボトムスはスカートでもパンツスタイルでもスッキリスタイル良くコーディネートできる優秀デザインレース素材の袖があり、ノースリーブだと肩や腕が少し気になる方にもオススメです。首まわりから胸元にかけてはフリルデザインのレース素材袖口や裾まわり部分もふりふりカーブカットで可愛くデザインされています。サイズ 38実寸はだいたいですが身幅 37cmくらい着丈 50cmくらい目安として参考程度にしてください。カラー···ベージュ柄・デザイン···レース※特に目立つ傷も汚れもなく、タグも含め全体的に綺麗な状態だとは思いますが、保管時のシワヨレ等見られますので状態をご理解の上ご検討ください。トラブル防止のため細かいことが少しでも気になる方はご遠慮ください。#ANAYI#アナイ#ブラウス#レース#フリル#トップス#カットソー#可愛い#かわいい#リボン#りぼん



コットン袖レースフリル ブラウス



コットン袖レースフリル ブラウス



ANAYI》アナイ フリルレース トップスの通販 by maririn15｜ラクマ



ANAYI - ANAYI 袖フリル ナイロンレースブラウスの通販 by ミライ's ...



ANAYI》アナイ フリルレース トップスの通販 by maririn15｜ラクマ



ANAYI》アナイ フリルレース トップスの通販 by maririn15｜ラクマ



コットン袖レースフリル ブラウス



ANAYI》アナイ フリルレース トップスの通販 by maririn15｜ラクマ



ANAYI - アナイ 38 ナイロンレース袖 フリル ブラウスの通販 by ゆり's ...



トリアセコットン袖フリル ブラウス｜ANAYI OFFICIAL ONLINE STORE ...



コットン袖レースフリル ブラウス



セール】 キカレーススタンドネック ブラウス （シャツ・ブラウス ...



トリアセコットン袖フリル ブラウス｜ANAYI OFFICIAL ONLINE STORE ...



アナイ レーストップス - シャツ/ブラウス(七分/長袖)



セール】 コットン袖レースフリル ブラウス （シャツ・ブラウス ...