ミズイロインド　バンドカラー　コクーンシルエット

ちゃむ様、ご購入予定になりました。よろしくお願い致します^_^ミズイロインド バンドカラー コクーンシルエットシャツ ●状態大人のおしゃれ手帖にも掲載された、ミズイロインドの定番のコクーンブラウスをフロントの部分をカットワークレースに切り替えてある清楚で素敵なブラウスになります小さなスタンドカラーがゆったりとしたフォルムにメリハリをプラスし、フロントのカットワークレース切り替えが華やかで比翼仕立てボタンなので前がスッキリ見え、コクーンシルエットが大人可愛さを表現し女性らしい優しいニュアンスを感じさせてくれます♡着用回数は７回位かな？ネイビーですがフロント部分にアタリがあります。元からの生地かな？気になさらない方どうぞ。お値段ご相談下さい♪●お返事が遅くなる場合がございますが、気持ちの良いご対応が出来るよう心がけたいと思います。ご質問等ございましたらお気軽にご相談下さいませ。よろしくお願い致します。●あくまでUSED品です。神経質な方はご購入をお控え下さいませ。●プロフィールに、お取引のお願いとご注意を記載しております。お取引の際にはご納得の上でお願いいたします^_^●こちらで購入したものに関して、後で必要無いと判断した場合売って頂いて構いません。無駄に眠らせるよりも、必要とされる方の元へ届けてください。お値段設定もご自由にどうぞ^_^クラスカドゥセー北欧くらしの道具店キナリノ45rpmnaturallaundrynestrobeネストローブmizuiroindミズイロインドyaecaヤエカ快晴堂dantanヤラyarraichiイチtumuguツムグCEPOe.r.gジャーナルスタンダードnikoand…ニコアンドstudioclipスタジオクリップSANVALLEYサンバレーグローバルワークNIMES無印良品 pritプリットニームベルメゾンSM2サマンサモスモスリンネルヌーコンフィー大人のおしゃれ手帳ナチュリラナチュラン UNIQLO



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