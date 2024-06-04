アンティカ/パターントルソー/ビックシルエット/プルオーバーシャツ

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数あるショップから当店をご覧いただきまして誠にありがとうございます♪⭐︎ハンドメイドアクセサリー以外のお品物につきましては、私物、ブランド品に関しても大手リサイクルショップより購入した物となりますので、安心してご購入ください(^^)⭐︎四季の着用時期に関しましては、重ね着、羽織.冷暖房なども考慮して掲載しております。写真やコメント欄にも載せきれていない部分もあると思いますし、個々に捉え方は違いますので、気になる事がある場合、必ず確認お願いいたします。⭐︎コメント苦手な方もスムーズにお取引できる方であれば、評価は下げたりしませんので、安心してご購入ください(^^)⭐︎割引詳細につきましてはプロフィールを一読お願い致します★素材/内タグ参照★カラー/ブラック★SIZE/記載無し(下記参照)平置き採寸着丈/約72身幅/約90裄丈/約66※ペチコート：裏地/無し※付属品/無し★商品状態目立つような傷や汚れは見当たらず、美品と言えます⭐︎まだまだ長くご着用していただけます。注:)古着商品については、購入時、出品時、梱包時の3度検品しております。ただ個人の主観の違いや、検品時に気付かない程度の微細な傷や汚れやシミ、特有のニオイなどがある場合があります。古着にご理解のない方は購入をお控えくださいませ。注:)サイズに関しましては記載してありますので、購入前にしっかり確認ください。不明な点はコメントにてご相談いただければと思います。到着後の「サイズが合わないので返品してください」という案件が増えております。その場合返送料はお客様でご負担願います。もしくは、購入後はお客様の物になりますので、お客様の方で出品し売っていただいても構いません。以上ご理解いただきご購入くださいテイスト・シーン···カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)