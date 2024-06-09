コンパクトサンプラー SP-404SX

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ご覧いただきありがとうございます。購入しましたが、あまり使わなかった為、この度売りに出させていただきます。本体動作確認済み、箱無しです。状態は写真にてご確認お願いします。商品としては、以下箇条書きの内容になります。実際の内容、状態は本ページの写真をご確認の上、ご購入お願いします。・本体(コンパクトサンプラー)・電源アダプター・説明書・ディスク・ケース・音ネタ入りSDカード1GB・SDカード32GB(オマケ)※※SDカードについては、オマケでつけています。動作確認はしていませんので、ご了承ください。#Roland#ローランド#コンパクトサンプラーSP_404SX