麻ロングシャツ　フレームワーク　38サイズ

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テイスト・シーン···キレイめ、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···リネン(麻)着丈は80㎝身幅は53㎝袖丈は58㎝肩の切り替えの所から（多少の誤差はあります）フレームワークの麻100%のロングシャツです。着用回数は少ないのでキレイな状態だと思います。色はくすんだ感じのブルー。これから秋の羽織としても良いです。ワンピースのようにしてパンツを合わせても良いとおもいます。パンツやスカートにインして着ていただくこともできます。袖は長めです。裾を折って腕をまくって着ていただいても可愛いです。目立った傷や汚れはありません。着用後の物なので、ご理解の程よろしくお願い致します。