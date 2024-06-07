NICE CLAUP 　イニシャルロゴスカーフ付きブラウス　ベージュ

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商品詳細
NICECLAUPのブラウスのベージュです。一度着用して満足してしまったのでお譲りします。汚れ等なく、綺麗な状態です。スカーフと付属のボタン、タグも切り取ってありますが一緒に配送します。カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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