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アームウォーマー付ハーフジップアメスリトップス トップス エゴイスト アメスリ
商品番号 K75282764999
商品名

アームウォーマー付ハーフジップアメスリトップス トップス エゴイスト アメスリ
ブランド名 エゴイスト
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···グリーン袖丈···袖なしネック···その他季節感···夏トレンド感溢れるアームウォーマーがセットになった衿付きノースリトップス。やりすぎないくらいのアメスリが程よく肩周りを露出し、ヘルシーで女性らしい仕上がりに。付属の袖の使い方によって、スタイルに合わせた様々な着こなしが楽しめるメニーウェイ仕様になっています。二の腕まで伸ばして肩開きトップス風にも、手元へルーズに落としてアームウォーマーとても◎袖口にはフィンガーホールが開いていますが親指を通さず手首にくしゅっと溜めてもお使いいただけます。トップスは旬のハーフZIPを施し、袖を付けずに着用した際もシンプルになりすぎないデザインに。タイトシルエットですがストレッチが効いているのも嬉しいポイントです。#ZOZOTOWN引用
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http://narcologia.ru/goods/protein683434.html
http://narcologia.ru/goods/rouge890710.html
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アームウォーマー付ハーフジップアメスリトップス
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新品未開封　egoist アームウォーマー付ハーフジップアメスリトップス
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