【stola.】2023SS 袖取り外し肩スリットシャツ 36 オレンジ

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半袖シャツ/S/コットン/オレンジ/3216-107-1676/ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラク

色···オレンジ今季の商品で、こちらで試着のみの状態で購入しましたが、似合わず出店しました。一度自宅で着用のみです。よろしくお願いします。