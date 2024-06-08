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【stola.】2023SS 袖取り外し肩スリットシャツ 36 オレンジ
商品番号 L87906928909
商品名

【stola.】2023SS 袖取り外し肩スリットシャツ 36 オレンジ
ブランド名 ストラ
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···オレンジ今季の商品で、こちらで試着のみの状態で購入しましたが、似合わず出店しました。一度自宅で着用のみです。よろしくお願いします。
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