SHINee TAEMIN テミン off-sick グッズ 4点 セット

TAEMINテミンoff-sickグッズ・ブレスレット・ピンバッジ 2つ・ドキュメントケース(ステッカー付き)4点セットです。※バラ売り不可ピンバッジ未開封です。ブレスレットとドキュメントケースは中身確認の為、開封しましたが未使用です。購入当初からピンバッジのケースに擦れがあります。(未開封の為、中身の擦れ等は確認出来ておりません)初期擦れや傷等ご容赦ください。グッズ整理中につき出品いたします。緩衝材+防水対策をして発送いたします。即購入○です。発送をお急ぎの方は購入前にご相談ください。自宅での素人保管ですので、ご理解のある方のみよろしくお願い致します。SHINeeシャイニーTAEMINテミン



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