PaulSmith ハンドバッグ

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商品詳細
3年ほど前に購入したものです。バッグをたくさん持っており数回(5〜10回)しか使わなかったので整理のため出品致します。フェイスカバーのような簡易の布に包んでクローゼットで保管しております。傷について、チャックに1本の線が入ってしまっています。(写真3枚目参照)その他目立った傷・汚れはないお品物でございます。ただ使用品ではございますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。撥水性があり、硬く丈夫でありながら軽いという点が魅力と感じました。【商品説明】PaulSmith（ポールスミス）より、「カラーブロック」シリーズのハンドバッグです。表面が滑らかなスムースレザーと張りのある硬く耐久性の良いサフィアーノレザーを組み合わせたデザイン。上品なコントラストカラーのライニングには、光沢を抑えた上質なグログラン素材を使用しています。【仕様】ファスナー式開閉内ポケット:2つ※付属品であったショルダーベルトは付いておりません。【サイズ】幅33.0cm高さ26.5cmマチ13.0cm持ち手40.0cm重量870g【素材】床革、牛革【カラー】ブラック×淡いピンクハルドルカラー:ブラウン#PaulSmith#ポールスミス #レディースバッグ#ハンドバッグ #トートバッグ #ショルダーバッグ#ピンクバッグ #ブランドバッグ
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