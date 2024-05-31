  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
PaulSmith ハンドバッグ
商品番号 W85629446968
商品名

PaulSmith ハンドバッグ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

3年ほど前に購入したものです。バッグをたくさん持っており数回(5〜10回)しか使わなかったので整理のため出品致します。フェイスカバーのような簡易の布に包んでクローゼットで保管しております。傷について、チャックに1本の線が入ってしまっています。(写真3枚目参照)その他目立った傷・汚れはないお品物でございます。ただ使用品ではございますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。撥水性があり、硬く丈夫でありながら軽いという点が魅力と感じました。【商品説明】PaulSmith（ポールスミス）より、「カラーブロック」シリーズのハンドバッグです。表面が滑らかなスムースレザーと張りのある硬く耐久性の良いサフィアーノレザーを組み合わせたデザイン。上品なコントラストカラーのライニングには、光沢を抑えた上質なグログラン素材を使用しています。【仕様】ファスナー式開閉内ポケット:2つ※付属品であったショルダーベルトは付いておりません。【サイズ】幅33.0cm高さ26.5cmマチ13.0cm持ち手40.0cm重量870g【素材】床革、牛革【カラー】ブラック×淡いピンクハルドルカラー:ブラウン#PaulSmith#ポールスミス　#レディースバッグ#ハンドバッグ　#トートバッグ　#ショルダーバッグ#ピンクバッグ　#ブランドバッグ
http://narcologia.ru/goods/message893827.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi255747.html
http://narcologia.ru/goods/conception203057.html
PaulSmith ハンドバッグ
Paul Smith】ショルダー可！カラーブロック 2WAYハンドバッグ (Paul ...
PaulSmith ハンドバッグ
ホットサマーフローラル ハンドバッグ(S) ｜ポール・スミス
PaulSmith ハンドバッグ
Paul Smith ポールスミス ハンドバッグ PWR500 クロスオーバーストライプ 床革 牛革 2WAY ショルダーバッグ
PaulSmith ハンドバッグ
ウィメンズ バッグ ｜ポール・スミス
PaulSmith ハンドバッグ
国内即発☆Paul Smith】クロスオーバーストライプ 2WAY バッグ (Paul ...
PaulSmith ハンドバッグ
ポールスミスバッグ | labiela.com
PaulSmith ハンドバッグ
美品【ポールスミス】Paul Smith レディースバッグ 2way | フリマアプリ ラクマ
PaulSmith ハンドバッグ
ポールスミス PAUL SMITH ハンドバッグ ミニボストン 黒 PWN931 レザー ...
PaulSmith ハンドバッグ
PaulSmith(ポールスミス) ハンドバッグ - | フリマアプリ ラクマ
PaulSmith ハンドバッグ
人気提案 ポールスミス ハンドバック PaulSmith ハンドバッグ - lotnet.com
PaulSmith ハンドバッグ
美品　PaulSmith インレイドストライプハンドルトートバッグ　ハンドバッグ ポールスミス 最も人気商品
PaulSmith ハンドバッグ
希少 PaulSmith ハンドバッグ ミニボストンバッグ レザー キャンバス ...
PaulSmith ハンドバッグ
PaulSmith(ポールスミス) ハンドバッグ -
PaulSmith ハンドバッグ
ホットサマーフローラル ハンドバッグ(S）, キャメル, F（フリー）
PaulSmith ハンドバッグ
オフセットチェック ハンドバッグ ｜ポール・スミス

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru