ラリマー　silverペンダントトップ

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※お値下げしました ¥8500→¥7500※※トラブル防止の為プロフィールを必ず一読下さいませ※silver製 ラリマーペンダントトップです。大きさは7枚目画像を参考にして下さい。出品はペンダントトップのみとなります。天然石を取り扱う専門のお店で購入致しました。アイスラリマーのような光を透過するとても綺麗なラリマーです。天然石特有のクラックや茶色や黒等の含有物が所々見られます。(裏に茶色と白っぽい原石由来の部分と、表面向かって右上に小さな黒い部分がありますので画像でご確認下さい)色味は一枚目が一番実際の色に近いです。観賞用として保管しており、ペンダントとしては一回も使用しておりません。個人での保管の為、未使用ですが中古品としてご理解頂ける方のみご購入お願い致します。