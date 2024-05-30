FURLA メトロポリス ショルダーバッグ

FURLAメトロポリスショルダーバッグ2018年1月にアウトレットで購入しました。その後、使用は10回程度で状態はいいと思います。金具部分は傷はあります。そこの角スレはごくわずか程度。まだまだお使いいただけると思います！保存袋、お買い上げメモ同封いたします。保存袋は毛羽立ちなど使用感があります。柄・デザイン···無地カラー···ピンク



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