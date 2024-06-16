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バーバリーLONDON ノバチェック　ショールマフラー
商品番号 T22022044119
商品名

バーバリーLONDON ノバチェック　ショールマフラー
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーLONDON大判ショール素人採寸縦約180cm横約70cm虫食いは何箇所かありますが巻いてたり巻き付けたりしたらわからないです！神経質で価値の解らない方以外でお願いします！参考迄に3P190cm前後のソファーにかけて見ました！表記が書いて無いのでウールかカシミヤかわからないですが多分,羊(ウール)だと思います！このサイズの大判ショールはあまり出てこない希少サイズなので老若男女問わずユニセックスで大柄のメンズも似合います！しっかりとした作りでお洒落です。
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