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【極美品】FURLA テッサ ショルダー ハンド 2WAYバッグ チャーム a
商品番号 Q46753136879
商品名

【極美品】FURLA テッサ ショルダー ハンド 2WAYバッグ チャーム a
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【極美品、即購入可、値下げ歓迎、　24h以内発送】FURLA(フルラ)のテッサモデルショルダーバッグになります。ハンドバッグにもなる2WAYタイプなので、シーンに応じてご使用いただけます！上質なレザーが素材のシンプルで可愛いデザイン！色んなスタイルに合わせやすいレザーショルダーバックです。カーキ色で大人の落ち着いた上品さのあるバッグ。(自立します)500mlペットボトル、長財布、ポーチ等収納可能です。【ブランド】FURLAフルラ【モデル】テッサ【カラー】抹茶カーキ、モスグリーン【仕様】メイン収納スペース×3内　フリーポケット　×2ファスナーポケット×1【サイズ】　縦　約21cm　横　約28cm　幅　約12cm　ハンドル高さ11cmショルダーベルト約100-117cm【素材】　　レザー【購入元】大手リサイクルショップこちらに出品中の商品は大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。【状態】商品の状態：Ａ(未使用に近い)Ｓ：新品、未使用Ａ：未使用に近いＢ：目立った傷や汚れなしＣ：やや傷や汚れありＤ：傷や汚れあり　　【その他注意事項】・商品の検品は十分に行っておりますが、見落とし等がある場合もございます。また、商品は自宅保管となりますのでご理解ください。・送料の都合上、商品は小さくたたんで発送いたします。・ご覧いただいている商品のカラーにつきましては、光の加減等により多少異なる場合がございます。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【☆まとめ買いでお得セール☆】フォローで『5%OFF!!』フォロー＋2点以上ご購入で『10%OFF!!』※おまとめ買いいただける際は、フォローと購入される商品名をコメントくださいね^_^是非この機会にご利用くださいませ!!〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜#まとめ買いでお得セール　【09350492】
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