COS ショルダーバッグ

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商品詳細
サイズ 40.2×39.6×22cmです。ほぼブラックに近い色味ですが、ネイビー表記です。使用してないため出品致します。返品は受け付けておりません宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly104384.html
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