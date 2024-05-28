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COS ショルダーバッグ
商品番号 H80727042591
商品名

COS ショルダーバッグ
ブランド名 コス
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　40.2×39.6×22cmです。ほぼブラックに近い色味ですが、ネイビー表記です。使用してないため出品致します。返品は受け付けておりません宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly104384.html
http://narcologia.ru/goods/response574642.html
http://narcologia.ru/goods/perforce638665.html
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