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裾ロゴクロップドタンクトップChicoボーダー
商品番号 W13601220569
商品名

裾ロゴクロップドタンクトップChicoボーダー
ブランド名 チコ
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Chico(チコ)裾ロゴクロップドタンクトップタグは付いていませんが一度試着したのみの商品です。ご理解の上ご購入下さい。オンラインショップでは売り切れとなっています。素材・洗濯表示素材比率：レーヨン56%,綿33%,ナイロン11%洗濯：手洗い可カラー···ホワイト柄・デザイン···ボーダーカップ···カップなし季節感···春、夏#Chico#レディース#タンクトップ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit920086.html
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