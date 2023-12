新品未使用！ラッフルボウタイフレアスリーブブラウス　ライトグレー

新品未使用!NATURALBEAUTYBASICナチュラルビューティーベーシックのラッフルボウタイフレアスリーブブラウスです。お色はライトグレー、サイズはMサイズです。[design\u0026styling]NBB定番人気!華やかで上品さを演出してくれる、首つまりのラッフルボウタイブラウス。ラッフル部分は固定されており、セットせずに着脱可能です。セットインスリーブで程よいフレアデザインのため腕周りもカバー。ボディラインを拾いすぎないほどよいシルエットはジャケットインもでき、オフィスシーンで活躍する1着です。ボタンは途中まで開けられます。ボタンは途中まで開けられます。[fabric]ドレープ性があり、シロでも透けにくいフルダルポリエステル素材を使用しています。※裏地なし※お値札、品質表示のタグなしのお品となります。ブランドタグはございます。タグに拘りのある方はご購入をお控えください。自宅保管の為、神経質な方はお控えください。折り畳んでの発送となりますためご了承ください。IENAイエナ NOBLEノーブル SNIDEL JUSGLITTYジャスグリッティースナイデルArpagestoryアルページュストーリーMilaOwenミラオーウェンCLANEクラネフレイアイディー FRAYI.DANAYIアナイLAGUNAMOONラグナムーン CELFORDセルフォードanuansアニュアンス アダムエロペ Adametropeベースメントherliptoハーリップトゥ basementonlineSNIDELスナイデル lilybrownリリーブラウンeimyistoreエイミーイストワールUNITEDARROWSユナイテッドアローズナチュラルビューティーベーシックなどがお好きな方にもおすすめです☆



