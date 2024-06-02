7/31掲載終了buoybuoy(flat-cic-hatena) T-シャツ

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購入日、翌日に発送致します。buoybuoy(flat-cic-hatena)△○ハイト天竺 BELLT-シャツ9,350円(税込)長めの袖丈ですが、肌離れがよく裾がひらっと揺れます。洗濯：手洗い可素材 綿100%日本製（madeinjapan）サイズ 着丈69.3cm／肩幅32cm／身幅58cm袖丈38.7cm2023.7月に購入派手色が似合わないためお譲りします新品未使用タグ付きです※今現在販売してるので少しお安くしましたカラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋#夏#アンビデックス#ナチュラル#ミナペルホネン#ビュルデサボン#yuni#iki#ノートエシロンス#buoybuoy#ニトカ#カットソー#ジャーナルスタンダードラックス#ジャーナルスタンダード#ジャーナルスタンダードレリューム#スピックアンドスパン#フレームワーク#イエナ#スローブイエナ#ノーブル#プラージュ#ベイクルーズ#北欧 #ヤエカ #オオカミとフクロウ #シンプル #ナチュラル #リンネル #休日と詩 #キナリノ #ミナペルホネン#ネストローブ #ヘレンカミンスキー #北欧暮らしの道具店 #ミズイロインド#コットンハウスアヤ