7men侍　ペンライト

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商品詳細
購入後、自宅暗所にて保管しておりました。未開封ですので点灯確認できておりません。ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。プチプチにて保護し、水濡れ対策にて発送いたします。ジャニーズ ジャニーズJr.7MEN侍 セブンメンサムライ中村嶺亜 菅田琳寧 本髙克樹 今野大輝 矢花黎 佐々木大光
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