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- 【BEAMS GOLF ビームスゴルフ】フリース タートルネックシャツ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪最終値下げ0909BEAMSGOLF/ビームスゴルフPURPLELABEL/パープルレーベルタートルネックハイネックフリースモックタートルネックシャツサイズ:M身幅:40cm着丈:58cm※平置き寸法、多少の誤差はお許しください。数年前にビームスゴルフ有楽町店で購入し、5回ほど着用しました。鮮やかな色なので、冬のグリーンの上でも映えます♡2枚目の写真が日光の下で撮ったので、見た目の色に近いです。伸縮性があり、とっても動きやすいフリースです！目立った汚れはありませんが、使用品につき、ご理解頂ける方お願いします！
http://narcologia.ru/goods/procurement453333.html
http://narcologia.ru/goods/smear834904.html
http://narcologia.ru/goods/assessor119703.html
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