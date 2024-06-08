【 LEONARD】黒　無地　花柄　ロンT モノクロ　上品　縁

❁即購入大歓迎⭐︎基本24時間以内⭐︎匿名配送❁❁ブランドLEONARDレオナール#LEONARD_miu❁状態 目立つ傷汚れなし記名あり※古着ですので少しの傷汚れ、使用感が苦手な方はご遠慮ください！❁サイズ表記...LL肩幅...39cm身幅...51cm着丈...55cm袖丈...55cm❁デザイン黒 無地 縁 花柄モノクロ 上品 ロンTトップス■発送方法らくらくメルカリ便 ⭐︎ネコポス発送予定⭐︎規定内に収まるよう圧縮し、発送用ビニール袋に入れ発送致します♪基本的に24時間以内発送致します！発送方法等ご希望ありましたらご購入前にご相談いただけると幸いです⸜(´꒳`)⸝♪❁❃❁❃メッセージ ❁❃❁❃出品物は全て古着です。普通の主婦が検品しております。見逃し等あるかと思います。ご理解いただける方のみのご購入よろしくお願い致します。柄・デザイン···無地柄・デザイン···花柄カラー···ブラック袖丈···長袖ネック···ボートネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬



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