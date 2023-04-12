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レリアン トップス 13+
商品番号 T90521998938
商品名

レリアン トップス 13+
ブランド名 レリアン
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはレリアンのタグはありませんがサンプル品になります。生地がやや厚手で腕以外に裏地がありますので秋冬に適していると思います。裾にはフリル、レースが配してあり、手間がかかった作りになっています。買ってから2~3年クローゼットにしまってありました。自宅の保管品にご理解のある方によろしくお願いいたします。テイスト・シーン...大人可愛い色...ブラック柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄
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