ドゥクラッセ　コットンローン　　チュニック　スモッキングブラウス長袖おまとめ2点

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テイスト・シーン...カジュアル着用数回、コットンローンのブラウス、着丈長めでサイズゆったりです。サイズ11号色...イエロー柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...コットンメルカリ便でコンパクトにお包みしますので、たたみシワありますが、ご了承お願いいたします。#ドゥクラッセ#コットンローン#ロングチェック