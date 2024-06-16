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ドゥクラッセ　コットンローン　　チュニック　スモッキングブラウス長袖おまとめ2点
商品番号 F58893049117
商品名

ドゥクラッセ　コットンローン　　チュニック　スモッキングブラウス長袖おまとめ2点
ブランド名 ドゥクラッセ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン...カジュアル着用数回、コットンローンのブラウス、着丈長めでサイズゆったりです。サイズ11号色...イエロー柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...コットンメルカリ便でコンパクトにお包みしますので、たたみシワありますが、ご了承お願いいたします。#ドゥクラッセ#コットンローン#ロングチェック
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