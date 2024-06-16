【N.Natural Beauty Basic】バイカラーリボンブラウス

N.NaturalBeautyBasic(エヌナチュラルビューティーベーシック)バイカラーリボンブラウス色：ナチュラル(アイボリーのような色です)サイズ：M(サイズ展開Mのみでフリーに近いです)定価：8,140円購入したものの、1度着用した後、長らく着用することが無かったため出品いたします。目立った汚れなく、状態は綺麗です。元々裁縫が雑な部分があります。なるべく綺麗な状態での保管を心掛けておりますが、素人自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。古着・中古品にご理解ある方のみ、よろしくお願いいたします。



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