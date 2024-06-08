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- 【SLY スライ】e83 長袖ロングシャツ ホワイト 大きいサイズ
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商品詳細
┌───────────────┐ ▶︎全商品・・・#Tau全商品一覧└───────────────┘■商品説明・畳んで発送しますのでシワが出来る場合がありますのでご了承下さい。■カラー：ホワイト白■素材:画像をご覧下さい。■サイズ前身頃着丈：88cm後身頃着丈：111.5cm肩幅：56cm身幅：55cm袖丈：52.5cm⚠️あくまでユーズド・ヴィンテージアイテムになりますので、古着にご理解のない方は購入をご遠慮くださいm(__)m⚠️トラブル回避のため購入前に必ずプロフィールをご覧ください。┌───────────────┐ ▶︎全商品・・・#Tau全商品一覧└───────────────┘
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