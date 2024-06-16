♡NOMBRE IMPAIR♡【天然素材リネン使用】カーキ　トップス

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商品詳細
季節感···春、夏、秋袖丈···半袖カラー···グリーン柄・デザイン···無地当店はレディースメンズキッズなどの春夏秋冬年間通して使っていただける、→トップス、ボトムス、アウター、ワンピースなどたくさん取り扱っております！a1025♡NOMBREIMPAIR♡【天然素材リネン使用】カーキ トップス おしゃれ かわいい天然素材リネンを使用しているので、生地が丈夫です！freesizeです。(NO.R001100）※こちらにも☞#Haco［フォロー割引100円あり］●サイズ：肩幅50cm身幅54cm着丈55cm袖丈15cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：写真で確認お願いします。●状態：汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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