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シーニューヨーク 総レース ペプラム ブラウス フリル コットン 黒 フォーマル
商品番号 B99489511770
商品名

シーニューヨーク 総レース ペプラム ブラウス フリル コットン 黒 フォーマル
ブランド名 シーニューヨーク
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】SeaNewYork／シーニューヨーク【商品名】総レースペプラムブラウス【定価】36,000円\u003c商品説明\u003e✳︎DeuxiemeClasse(ドゥーズィエムクラス)取扱✳︎繊細で華やかなレースブラウス。立体感のある素材が上品な女性らしさを演出してくれます。シンプルなボトムを合わせた装いはもちろんレース素材のスカートを合わせて総レースのワンピース風のコーディネートもおすすめ♡普段使いはもちろん、お呼ばれなどオケージョンシーンにも対応できる一着です。◆他のお洋服一覧◆#古着ののえるお洋服　【状態】目立った傷や汚れなどはなく全体的に綺麗な状態です。【カラー】ブラック【サイズ】2〈平置き採寸〉＊総丈:61＊身幅:41＊肩幅:36.5＊袖丈:46【素材】表地:綿90%、ナイロン10%メッシュ部分:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%◆その他シャツ・ブラウス一覧◆#古着ののえるシャツ_ブラウス◆その他フォーマル一覧◆#古着ののえるフォーマル【備考】＊トルソーはレディース9号を使用しております。【その他】＊タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。＊素人採寸のため、多少の誤差はご了承くださいませ。#古着ののえるお洋服　←商品一覧です
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