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ヒロコビス ネイビー二枚重ねチュニック ワンピース（レースとカットソー）
商品番号 J15256452985
商品名

ヒロコビス ネイビー二枚重ねチュニック ワンピース（レースとカットソー）
ブランド名 ヒロコビス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒロコビスの二枚重ねチュニック○レースのチュニックとネイビーのカットソーです。カットソーだけでもコーディネートできます。［サイズ９]レース（脇下身幅48、着丈75)インナー（脇下身幅43、着丈65、袖丈20)［素材]どちらもコットン100%数回着て、手洗いして保管しておりました。単品でも活用できますよ。上のレースチュニックの長さが10㎝程長いので、裾の雰囲気が良い感じで透けて、上品です。※usedをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。柄・デザイン...レース素材...コットン季節感...春,夏,秋#ヒロココシノ#ヒロコビス#ワンピース#チュニック#カットソーカラー...ブルー袖丈...半袖ネック...Uネック
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