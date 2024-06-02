CHANEL バッグ　オンザロード　トートバッグ

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お値下げ中です‼️カラー···ブラック最近価格高騰、入手困難のCHANELです❗️CHANELの大型トートバッグです。キャビアスキンでロゴのチャーム、ポーチも付いています。保存袋あります！希少品です！大きめですのでメンズの方にもおすすめです♪ちょっとした旅行、スポーツジム用にと購入しましたが、使用する機会がございませんでしだので、お譲りしたいと思います。購入は8年程前に大阪心斎橋の路面店で購入しました。正規品です。サイズ約横65、縦37、底幅22です。未使用品ですが、経年をご理解のうえご検討下さい。劣化等はありません。美品です。#CHANEL#トートバッグ #シャネル