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【値下げ・新品未使用】サマンサタバサ トートバッグ 大容量
商品番号 B31754163029
商品名

【値下げ・新品未使用】サマンサタバサ トートバッグ 大容量
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きめのサマンサタバサのバッグです。新品未使用品ですが、半額以下で出品致します。500mlサイズのペットボトルホルダーパスケース以上の2点がセットで付いてきます。写真の追加などご希望がございましたら、コメントくださいませ。定価38,000円素材　　レザーカラーピンク×イエローサイズ　約34×25×12cm
http://narcologia.ru/goods/reboot232536.html
http://narcologia.ru/goods/stage788697.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador205506.html
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