チェック柄デニムポケット中綿キルティング長袖ノーカラージャケットコート☆

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柄・デザイン···チェック着丈後ろ1番長いところ約82センチ。5年ほど前に店舗にて購入したものです。サイズの方をはっきり覚えておらずSかMだったと思います。もともと長めのつくりで165センチでお尻下までの丈感。中は花柄で可愛いです。2、3回ほど着用しましたが着ることないので出品いたします。自宅保管の為シワあり。中古品とご理解の上ご購入下さい⚠️返品交換お受けできません。神経質な方はご遠慮ください。