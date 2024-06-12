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チェック柄デニムポケット中綿キルティング長袖ノーカラージャケットコート☆
商品番号 V62923738067
商品名

チェック柄デニムポケット中綿キルティング長袖ノーカラージャケットコート☆
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···チェック着丈後ろ1番長いところ約82センチ。5年ほど前に店舗にて購入したものです。サイズの方をはっきり覚えておらずSかMだったと思います。もともと長めのつくりで165センチでお尻下までの丈感。中は花柄で可愛いです。2、3回ほど着用しましたが着ることないので出品いたします。自宅保管の為シワあり。中古品とご理解の上ご購入下さい⚠️返品交換お受けできません。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/marshal831080.html
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