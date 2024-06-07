ロエベ LOEWE マフラー ロゴ アナグラム モヘア ウール

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商品詳細
LOEWEロエベアナグラムロゴ刺繍モヘアウールフリンジマフラーです。カラー：レッド系縦約20cm横約146cm（フリンジ含む）※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。モヘア×ウールを使用したふわふわで柔らかなマフラーです。アナグラムの刺繍が可愛いです。
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http://narcologia.ru/goods/stage619097.html
http://narcologia.ru/goods/Adder428475.html
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【美品】LOEWE アナグラム ウール モヘア マフラー ロゴ 黒 | フリマアプリ ラクマ
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