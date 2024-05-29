美品　ホコモモラ　ワンピース　ボーダー　コットン100% 春　夏　可愛い　袖無し

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★フォロー割10%OFF実施中！★ 2点以上まとめ買いで10%OFF！多数出品しております！ ↓#古着雑貨屋ONEBaby◆ブランドJOGOMOMOLA◆商品名ワンピース◆サイズ ※詳細は下記実寸をご覧下さい40◆カラーボーダーホワイト、グリーン、ピンク、オレンジ、レッド♠フォロー割♠フォロー頂いた方は商品価格よりお値引きさせて頂いておりますのでコメントにて〘フォロー割〙とご記入お願い致します。交渉中に先にご購入された方がいましたらそちらを優先させて頂きますm(__)m❴商品状態❵ 未使用に近い美品です！目立ったダメージや汚れはございません！柄の可愛い袖無しワンピースです（＾ω＾）ゆったり着れます！サイズ実寸•身丈 90cm•肩幅44cm•身幅47cm※素人による平置き採寸の為実物と多少のずれが生じる場合がございますのでご了承下さい。♣商品状態は可能な限り事実と詳細を記入 致しますが素人による検品の為万が一の 見落としがある可能性がございます。お使いのPC画面やスマホ端末によって実際の色味と写真の色味が若干異なる場合がございます⚠️お互いにとって気持ちの良い取引を行いたいと思いますのでご検討の際何か気になる事がありましたらコメントにてお知らせ下さい＼(^o^)／よろしくお願い致しますm(__)m袖丈...半袖柄・デザイン...ボーダー季節感...春,夏,秋