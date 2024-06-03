【再々値下げ】MAISON DE REEFUR★ヒョウ柄ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(*^^*)MAISONDEREEFURメゾンドリーファーの、ヒョウ柄ショルダーバッグです。新品定価45,000円(税抜)の商品です。保存袋の付属はありません。レオパード部分はハラコ素材で、ショルダー左右にタッセル付きです。マチのないデザインですので、すっきり持つことができます。外付けポケット(約11cm×17cm)が1つ、内部にポケットが2つついています。未使用ではありますが、金具部分に若干の小傷・レザー特有のシワがあります。長期自宅保管しておりましたので、神経質な方はご遠慮くださいm(__)m◆サイズ幅約28cm(上部ファスナー部)高さ約22.5cmショルダー約89cm(金具含む)◆素材牛革日本製よろしくお願いいたします(^^)
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