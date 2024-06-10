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ヒステリックグラマーキャミソール
商品番号 I65325830844
商品名

ヒステリックグラマーキャミソール
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー20年以上前の物になります。あくまでも古着です。総柄が本当に可愛くて海外の人にも褒められた記憶があります。
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