ラリうさなりきりガールT

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☆Tシャツにペンで直に描いたものになります。☆手描きですので全て一点物です。☆こちらの商品はレディースのMくらいのサイズです。☆着画の身長は155cmです。【注意事項】★手数料込の値段に設定しております。★自宅から発送のため匿名配送させて頂きます。★着画を撮る際に1度着ておりますが、汚れなどないよう丁寧に扱っています。★洗濯を重ねると色落ちする可能性があります。★素人が作っておりますので線が汚かったりしますが、ご了承ください。★下描きの跡が残っている可能性があります。(洗えば落ちます。)★基本的に返品・返金は行っておりません。(理由により返金の対応も致します。)★何かありましたらInstagram又はTwitterのDMにお申し付けください。