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- 美品✨LANVIN 半袖ブラウス【38】黒系 袖フリル 綺麗 通勤 仕事 大人
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商品詳細
①4785✨お得な情報はプロフィールをご覧くださいませᵗᑋᵃᐢᵏᵞᵒᵘ*✨気になる商品にいいねをしていてだければコメント欄にてSALEアナウンスさせていただくことがあります✨✨٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭○コンディションこちらの商品はとても綺麗で美品です✨目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用いただけるかと思います(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡フリル袖がオシャレな半袖ブラウスです^_^とても着回しが効くと思います♪----------------------------------------------○表記サイズ/38○平置きサイズ着丈【 49㌢ 】身幅【 47㌢ 】裄丈【 30㌢ 】◎数字表記のサイズは【フリーサイズ】を選択しております。予めご了承くださいませm(__)m----------------------------------------------eNuのお洋服はこちらからご覧ください(*^^*) #eNu出品商品一覧
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