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- 【新品未使用】「みなとのてんらんかい」半袖ブラウス
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商品詳細
「みなとのてんらんかい」の新品未使用半袖ブラウス。コレクション的に集めていました。お好きな方、活用いただける方に是非。・生地はコットン100。・オーソドックスな白×紺のチェック柄。。・丸襟や袖先にタックを入れてパフっとさせていることで、可愛らしさが出る１枚。・裾周りは緩くラウンドしています。・風通し良く涼しく着れます。【サイズ】表記L着丈67身幅53肩幅40袖丈20※平置き素人採寸ですのでご了承ください。素材...コットン袖丈...半袖柄・デザイン...チェック季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/cowpox497739.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical43801.html
http://narcologia.ru/goods/Persia683488.html
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【即日発送】【送料無料】半袖ブラウス 77-RB4562 BONOFFICE ボンオフィス-事務服 いしまる
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