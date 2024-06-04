【新品未使用】「みなとのてんらんかい」半袖ブラウス

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「みなとのてんらんかい」の新品未使用半袖ブラウス。コレクション的に集めていました。お好きな方、活用いただける方に是非。・生地はコットン100。・オーソドックスな白×紺のチェック柄。。・丸襟や袖先にタックを入れてパフっとさせていることで、可愛らしさが出る１枚。・裾周りは緩くラウンドしています。・風通し良く涼しく着れます。【サイズ】表記L着丈67身幅53肩幅40袖丈20※平置き素人採寸ですのでご了承ください。素材...コットン袖丈...半袖柄・デザイン...チェック季節感...春,夏