赤 白 ドット柄 ボタニカル 開襟 フレンチリーブシャツ レトロ vintage



French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄 ... French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄 ...



French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄ブラウス 水玉 日本製〉 | RiLOU〈リル〉 powered by BASE French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄ブラウス 水玉 日本製〉 | RiLOU〈リル〉 powered by BASE



2023年最新】フレンチリーブトップスの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】フレンチリーブトップスの人気アイテム - メルカリ



French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄ブラウス 水玉 日本製〉 French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄ブラウス 水玉 日本製〉



French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄ブラウス 水玉 日本製〉 French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄ブラウス 水玉 日本製〉



tennis pattern open collar shirt 〈レトロ古着 テニス柄 開襟シャツ ... tennis pattern open collar shirt 〈レトロ古着 テニス柄 開襟シャツ ...



French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄 ... French sleeve dot blouse 〈レトロ古着 フレンチスリーブドット柄 ...



送料無料 ◆ D1497 ボウタイ ボタニカル柄 前開き ブラックライン フレンチスリーブ ドレスシャツ ブラウス 《ホワイト×ブラック》ホワイト ブラック 黒 モノトーン シャツ ブラウス リボンタイ 柄シャツ 柄ブラウス クラシカル ブラウス レディース トップス ボウタイ付き メール便 衣装 ... 送料無料 ◆ D1497 ボウタイ ボタニカル柄 前開き ブラックライン フレンチスリーブ ドレスシャツ ブラウス 《ホワイト×ブラック》ホワイト ブラック 黒 モノトーン シャツ ブラウス リボンタイ 柄シャツ 柄ブラウス クラシカル ブラウス レディース トップス ボウタイ付き メール便 衣装 ...



送料無料 ◇ D1514 フラワー ベルト付き チューリップ 開襟 フレンチ ... 送料無料 ◇ D1514 フラワー ベルト付き チューリップ 開襟 フレンチ ...



leaf motif frilled open collar blouse〈レトロ古着 リーフ柄 フリル ... leaf motif frilled open collar blouse〈レトロ古着 リーフ柄 フリル ...



送料無料 D1639 ベルトリボン付き 前開き 開襟 7分袖 ロング ... 送料無料 D1639 ベルトリボン付き 前開き 開襟 7分袖 ロング ...



drive pattern shirt 〈レトロ古着 ドライブ柄シャツ 日本製〉 | RiLOU ... drive pattern shirt 〈レトロ古着 ドライブ柄シャツ 日本製〉 | RiLOU ...



送料無料 ◇ D1514 フラワー ベルト付き チューリップ 開襟 フレンチ ... 送料無料 ◇ D1514 フラワー ベルト付き チューリップ 開襟 フレンチ ...



botanical & animal print sheer blouse 〈レトロ古着 ボタニカル ... botanical & animal print sheer blouse 〈レトロ古着 ボタニカル ...



flower & wave pattern shirt 〈レトロ古着 フラワー＆ウェーブ 柄 ... flower & wave pattern shirt 〈レトロ古着 フラワー＆ウェーブ 柄 ...

閲覧ありがとうございます。ご質問・コメントはプロフィールに目を通してからお願い致します。※こちらはトップスのみの出品です。◼︎◻︎◼︎＊お値下げについてのご案内あり＊◼︎◻︎◼︎◼︎◻︎◼︎＊詳細はプロフをご確認ください＊◼︎◻︎◼︎ヴィンテージ物を扱う古着屋さんで購入しました。こちらはホームクリーニング済み。（実物は画像④に近い）ドット柄ボタニカル柄のオープンカラーシャツブラウスです。赤×白のドット柄にキレイな緑のボタニカルデザイン。フレンチリーブで軽やかな着心地のアイテムです。オープンカラーなので首周りがスッキリと見え涼し気な印象。裾にデザインが入っているのでタックアウトの方がより可愛らしくコーデできます。もちろんタックインスタイルでも◎着画のように両方のコーデを楽しめます。◼︎コンディション◼︎右側第3ボタン付近、右肩後側に糸引きあり（画像⑨⑩）◼︎生産国◼︎表記なし◼︎生地素材◼︎ポリエステル100%◼︎サイズ◼︎11号※実寸をご確認ください◼︎平置き実寸◼︎着丈：60cm身幅：48cmゆき丈：28cm肩部分に縫い目がない場合は肩幅・袖丈が測れないので、ゆき丈表記になっています。ゆき丈の採寸は「エリの中心から袖口まで」です。※素人採寸による誤差はご容赦ください◼︎その他◼︎とくになし出品前に検品していますが小さな汚れなど見落としがあるかもしれません。なお、お使いの端末や環境によって色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。普段から古着に慣れ親しんでいる方、ご理解くださる方のみご購入をお願い致します。何かご不明な点があればお気軽にお声かけくださいませ。ヴィンテージヴィンテージMIXビンテージ古着レトロvintageusedretloアンティーク古着コーデクラシカルオシャレお洒落おしゃれ個性派個性的グリモワールヨーロピアン一点物60s70s80s90sクラシカルモダンフラワーサンタモニカロキエ原宿高円寺下北沢袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏＊2980#＊Mako＊夏アイテム