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- 美品 23区 キルトデザイン ♡季節の変わり目に♡ アウター 黒 L
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。状態、目立つ汚れ、傷などなく美品です。サイズ[平置き寸法]身幅46肩幅40袖丈62着丈58B84～88H91～95T158～164送料込み即購入OK
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