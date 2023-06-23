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ダークネイビーボッテガカバ
商品番号 T11352841384
商品名

ダークネイビーボッテガカバ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 57,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ダークネイビーボッテガカバ未使用に近いです。高島屋で購入横56センチ高さ25センチマチ18センチ
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