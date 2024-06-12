【新品】マイケルコース　ハンドバッグ　MKロゴ

ブランド/型番MICHALKORS/35S9GKFT1B金具：ゴールドサイズ 縦約25x横33(底24)x厚12cmショルダー高約25cmとても綺麗な状態ですが、神経質な方はご遠慮ください。※未使用ですがロゴに多少の傷があります(写真でご確認ください)ショッパー、保証書(個人情報が載っているため)は付きません。他サイトにも記載しています。突然消去する事もありますご了承下さい_φ(・_・おまとめ購入は、必ずお値下げ致します！ 他にも色々出品しております。良かったらご覧下さい♪#おまとめ購入お値下げカレンshopショルダーバッグ リュック ハンドバッグ 長財布 プレゼント ブランドバッグ 卒業式 入学式 誕生日 お祝い 斜めがけ 白 茶 人気 A4



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