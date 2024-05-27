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COACH Signature Chain 斜めがけキャンバス
商品番号 B68859661736
商品名

COACH Signature Chain 斜めがけキャンバス
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質：コーテットキャンバスx本革仕様：ファスナー開閉、内側にポケット、外側にマグネットボタン開閉式ポケットx2寸法：縦14.5cmx横23cmxマチ6.5cm。持ち手の長さ：約11.5cm。取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ54.5cm(斜め掛けも可能）1度だけ使用しました。
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