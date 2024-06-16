黒地ドット　段々チュニック

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カラー··黒地✖️白ドット袖丈···袖なし柄・デザイン···ドット素材···コットン着用回数は数回。ホームクリーニング後クローゼットでの保管です。気になさる方はご遠慮下さい。段々フリルは前だけです。平置き 丈約83センチ、身幅約45センチ。(素人採寸です。)