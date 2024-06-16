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黒地ドット　段々チュニック
商品番号 N55924164530
商品名

黒地ドット　段々チュニック
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー··黒地✖️白ドット袖丈···袖なし柄・デザイン···ドット素材···コットン着用回数は数回。ホームクリーニング後クローゼットでの保管です。気になさる方はご遠慮下さい。段々フリルは前だけです。平置き　丈約83センチ、身幅約45センチ。(素人採寸です。)
http://narcologia.ru/goods/ambassador553306.html
http://narcologia.ru/goods/providence521994.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming391492.html
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