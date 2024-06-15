BACCHUS バッカス エレキギター ストラトキャスター ストラト BST

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バッカスBACCHUSBST-2-RSM/MPTL-SOB 水色ほとんど使用しなかった為、ボディに多少スレがある程度で使用感なく良い状態ですが、ボディ前面左側全体にヤケがあります。フレットの減りはほぼなく、ネックは真っ直ぐで良い状態です。アンプで全てのピックアップで音が出る状態で問題なく使用できます。アーム付き。ソフトケース付き（社外製のノーブランド品で多少の使用感があります）。ネックを取り外してプチプチで巻き、ダンボールに梱包して発送いたします。ギター弦、ギタースタンドは付属しませんのでよろしくお願い致します。大変申し訳ございませんが忙しい為、値下げ交渉、質問、コメントには応じておりません。ご購入後、取引中のメールはしっかり対応しておりますので安心してお買い求め下さい。タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...Bacchus