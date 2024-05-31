エッセンシャルズTシャツ

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商品詳細
2022年にSSENSEで購入しました。キッズのXLサイズになりますが、大人の方でも着れるサイズです。着丈 約68cm身幅 約50cm肩幅 約50cm袖丈 約24cm傷、汚れありませんが、あくまでも中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。
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