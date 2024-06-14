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【最終値下げ】UNITED TOKYO ノースリーブブラウス
商品番号 P25225793813
商品名

【最終値下げ】UNITED TOKYO ノースリーブブラウス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏仕事用に購入しましたがなかなか着る機会がなく出品します。5回程度の着用です。仕舞い込んでおりましたのでたたみジワがございますがドライクリーニングなどを1度していただければ気にならなくなるかと思います。シワになりにくい生地です。汚れやダメージありませんが、内側にやや毛玉があります。(写真6枚目)着用時に表に出ないので問題ないかと思いますが、気にされる方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral561832.html
http://narcologia.ru/goods/approximate135920.html
http://narcologia.ru/goods/stage96897.html

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